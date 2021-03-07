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Розшукується СБУ: в Абхазії затримали одного з ватажків "ДНР"

Новость на русском → Сухум, Неділя 07 березня 2021 14:40
Розшукується СБУ: в Абхазії затримали одного з ватажків "ДНР" Фото: Ахра Авідзба (wikimedia.org by Андрій Бутко)
Автор: РБК-Україна

У невизнаній Абхазії затримали засновника терористичного угруповання "Інтернаціональна бригада "Пятнашка", який воював на Донбасі проти України Ахру Авідзбу. Його затримали в Сухумі за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на його адвоката.

Крім Авідзби, затримали ще п'ять осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за "руський мир" на Донбасі". За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.

"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був нагороджений званням "герой ДНР".

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук абхазького найманця Ахре Авідзбе. Також СБУ повідомила йому про підозру у створенні терористичної групи, викраденні людей і порушення звичаїв ведення війни.

За даними слідства, він брав безпосередню участь у боях проти сил АТО, катування українських полонених і залякування мирного населення.

Раніше повідомлялося про можливу причетність "Абхаза" до ліквідації іншого відомого бойовика - Арсенія Павлова ("Моторола").

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