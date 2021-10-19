ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Розкрадали мільйони на ремонті дитсадка: СБУ викрила"схему" в Харківській області

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 19 жовтня 2021 13:51
Розкрадали мільйони на ремонті дитсадка: СБУ викрила"схему" в Харківській області Фото: у Харківській області розкрадали кошти на ремонті дитсадка (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області СБУ викрила схему розкрадання коштів на ремонті дитячого садка. Незаконно було привласнено майже 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, мова йде про реконструкцію, а саме - утеплення дитячого садка у м. Дергачі.

Встановлено, що "схему"організував керівник однієї з комерційних структур регіону.

Зокрема, у 2019 році він уклав договір з представниками Дергачівської міської ради на проведення капітального ремонту місцевого дитсадочка.

Так, підрядники мали підвищити енергоефективність будівлі, у тому числі через утеплення її фасаду і заміну старих вікон.

Однак, учасники "схеми" не виконали відповідні роботи, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь.

Наразі керівнику фірми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні