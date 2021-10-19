Розкрадали мільйони на ремонті дитсадка: СБУ викрила"схему" в Харківській області
У Харківській області СБУ викрила схему розкрадання коштів на ремонті дитячого садка. Незаконно було привласнено майже 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, мова йде про реконструкцію, а саме - утеплення дитячого садка у м. Дергачі.
Встановлено, що "схему"організував керівник однієї з комерційних структур регіону.
Зокрема, у 2019 році він уклав договір з представниками Дергачівської міської ради на проведення капітального ремонту місцевого дитсадочка.
Так, підрядники мали підвищити енергоефективність будівлі, у тому числі через утеплення її фасаду і заміну старих вікон.
Однак, учасники "схеми" не виконали відповідні роботи, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь.
Наразі керівнику фірми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ.
Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.