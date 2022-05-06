Розікрали гуманітарки на півмільйона гривень: у Львові затримали двох чоловіків

За даними слідства, мешканці Львівської області під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога.

Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви благодійників. Далі через банківські термінали та відділення кошти виводилися з рахунків.

Повідомляється, що чоловіків затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на загальну суму 535 тисяч гривень.

За результатами обшуків у них виявили та вилучили бронежилети, військові каски, грошові кошти та інші докази.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Шевченківському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував товарами, призначеними для гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.