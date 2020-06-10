Розворот до зростання: що відбувається з курсом долара 10 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,75 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,49 - 9 червня), продажу - 26,75 (26,72 - 9 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,73 (29,60 - 9 червня), продажу - 30,25 (30,11 - 9 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 9 червня), продажу 3,88 (3,88 - 9 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,65 гривень за долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,25 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, не иземенив його порівняно з 9 червня (26,64 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%

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Автор: Олександр Білоус