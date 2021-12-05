ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвивається удвічі швидше. Китай може обігнати США у космосі до 2030 року

Новость на русском →
США, Неділя 05 грудня 2021 17:29
Розвивається удвічі швидше. Китай може обігнати США у космосі до 2030 року Фото: Девід Томпсон, віце-начальник космічних операцій США (flickr.com/usawc)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-начальник космічних операцій Космічних сил США Генерал Томпсон заявив, що Китай розвиває свої космічні можливості швидше, ніж Сполучені Штати. На його думку, якщо США не прискорять свій прогрес, то Пекін випередить Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

Як пояснив генерал, наразі Китай розвиває свої космічні можливості удвічі швидше ніж США.

"Той факт, що, по суті, вони в середньому будують, розгортають та оновлюють свої космічні можливості вдвічі швидше, ніж ми, означає, що дуже скоро, якщо ми не почнемо прискорювати наші можливості розвитку та доставки, вони випередять нас", - сказав він.

За оцінками Томпсона, якщо ситуація не зміниться, то Пекін випередить Вашингтону у космічній сфері вже до 2030 року.

Нагадаємо, на початку листопада Китай першим у світі запустив на орбіту дослідницький супутник. Він призначений виключно для обслуговування цілей порядку денного ООН.

Також РБК-Україна розповідало, що Китай за допомогою супутника буде слідкувати за врожайністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього