Розвивається удвічі швидше. Китай може обігнати США у космосі до 2030 року

Віце-начальник космічних операцій Космічних сил США Генерал Томпсон заявив, що Китай розвиває свої космічні можливості швидше, ніж Сполучені Штати. На його думку, якщо США не прискорять свій прогрес, то Пекін випередить Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN .

Як пояснив генерал, наразі Китай розвиває свої космічні можливості удвічі швидше ніж США.

" Той факт, що, по суті, вони в середньому будують, розгортають та оновлюють свої космічні можливості вдвічі швидше, ніж ми, означає, що дуже скоро, якщо ми не почнемо прискорювати наші можливості розвитку та доставки, вони випередять нас", - сказав він.

За оцінками Томпсона, якщо ситуація не зміниться, то Пекін випередить Вашингтону у космічній сфері вже до 2030 року.