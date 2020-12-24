Розвиток ЗТМК може забезпечити додатково 0,25% зростання ВВП вже в 2022, - ФДМУ

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) завдяки реалізації плану фінансового оздоровлення і програми модернізації, розроблених Фондом держмайна України і керівництвом підприємства, здатний стати драйвером розвитку регіону і забезпечити додаткове зростання ВВП України на 0,25% вже у 2022 році.

Про це заявив заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін в авторському матеріалі на "Інтерфакс-Україна".

"Фонд держмайна разом з керівництвом ЗТМК розробив план фінансового оздоровлення і модернізації комбінату, який вже з квітня 2021 року дасть змогу збільшити обсяги виробництва готової продукції на 50%, купувати електроенергію безпосередньо у "Енергоатома" на спецаукціонах і таким чином знизити собівартість. За цей період ми плануємо вивести підприємство на рівень беззбитковості, провівши процедуру його фінансового оздоровлення, і відновити обсяги виробництва на ЗТМК до 900 тонн титанової губки на місяць до кінця 2021.", - зазначив Кудін.

Він також зазначає, що на базі ЗТМК можна розвивати суміжні галузі, що забезпечують виробництво продукції з високою доданою вартістю.

"ЗТМК здатний стати одним із драйверів розвитку Запорізької області, забезпечивши дворазове збільшення споживання електроенергії, а відповідно і зростання її виробництва в регіоні (даний показник по країні скоротився на 4,3% за три квартали 2020). Наявний в Україні ресурсний потенціал необхідно використовувати не просто для постачання за кордон сировини, а для збільшення питомої ваги виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю. Для цього важливо розвивати суміжні галузі, щоб продавати не губку, а готові вироби з титану - медичні протези, промислові трубки, лопатки для турбін, продукцію для авіапрому і т.д.", - додав заступник голови Фонду держмайна.

Розвиток ЗТМК здатний зробити вагомий внесок у зростання ВВП України, переконаний Кудін.

"Загалом, попри очевидний тиск окремих груп впливу, Фонд держмайна має намір і надалі проводити послідовну політику з повернення контролю над найважливішими державними підприємствами. Ми впевнені, що проведення фінансового оздоровлення і модернізації ЗТМК, а також подальше проведення справедливого прозорого конкурсу з приватизації запорізького комбінату стане позитивним сигналом для національних і міжнародних гравців, які готові реально інвестувати в економіку України. Україна так сильно потрібне економічне зростання - розвиток ЗТМК може забезпечити додатково 0,25% зростання ВВП вже у 2022 році", - резюмує заступник голови ФДМ.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року ЗТМК був включений в список об'єктів приватизації. ФДМ підкреслює, що цей крок, згідно з законодавством, дозволяє зупинити виконавчі провадження та арешт рахунків, прибрати ризики банкрутства і відкрити новий розрахунковий рахунок для продовження господарської діяльності комбінату.

Арешт рахунків ЗТМК був викликаний заборгованостями за електроенергію, які виникли під час перебування екс-керівника ЗТМК Володимира Сивака, афілійованого з Group DF Дмитра Фірташа.

При цьому приватизаційний аукціон планується провести тільки після завершення судового процесу по поверненню державі 49% акцій ЗТМК, нині належать Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF.

У 2013 році уряд України передав 49% акцій ЗТМК Tolexis Trading Limited в обмін на інвестиційні зобов'язання у розмірі 110 млн доларів, однак модернізація комбінату так і не була проведена.