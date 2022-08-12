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Розвідка звернулася до жителів окупованого Енергодару: у чому причина

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Енергодар, П'ятниця 12 серпня 2022 13:51
Розвідка звернулася до жителів окупованого Енергодару: у чому причина Фото: жителів Енергодара просять повідомляти про окупантів та колаборантів (en gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові розвідники звернулися до жителів тимчасово окупованого Енергодару (Запорізька область). Їх просять надати інформацію про окупантів та зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Жителів Енергодара та прилеглих територій просять повідомляти:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано з координатами);
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано з координатами);
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геолокація, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз);
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Також важлива інформація про працівників "Росатома" та інших російських службовців, а саме посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки авто, якими вони пересуваються, та маршрути.

Передати інформацію можна за номером +380963101126 у Signal та WhatsApp.

Також у розвідці наголосили, що отримання паспорта РФ також дозволяє зарахувати людину до колаборантів та посібників окупантів.

Нагадаємо, мер Енергодару зазначив, що ситуація в окупованому місті складна, але евакуюватися можливо.

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