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Розвідка оприлюднила список ще майже 40 російських окупантів

Автор: Марія Кучерявець

Розвідка оприлюднила список військових 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки. Всі вони скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Мініоборони.

За інформацією розвідки, деяким пілотам цієї в/ч "пощастило більше", їх збили й вони потрапили в український полон.

"Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!" - наголосили в повідомленні.

Зі списком російських окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно розвідка оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта, які чинять злочини проти мирного населення.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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