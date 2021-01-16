Розвідка доповідала всім президентам України про загрозу агресії РФ, - Лапутіна

Фото: Юлія Лапутіна (РБК-Україна)

Всі українські президенти знали про можливості агресії Росії. Зокрема, 12 років тому були доповіді контррозвідки про ризики захоплення Криму.

Про це заявила глава Міністерства з питань ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що всі українські керівники отримували зведення про ризики атаки з боку Росії, включаючи захоплення Криму.

Лапутіна підкреслила, що перша подібна спроба була ще при єдиному в історії президента Криму Юрія Мєшкова, який в 1994 році вів виборчу кампанію з гаслами про самостійний статус півострова і відновлення економічних зв'язків з Росією.

"Українська контррозвідка в часи всіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичної інформації про загрози. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-ті роки, про те, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної та аналітичної було те, що існує реальна загроза відокремлення Криму. На жаль, сталося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу", - сказала Лапутіна

Нагадаємо, Росія захопила Автономну республіку Крим у лютому-березні 2014 року внаслідок операції із застосуванням своїх військ, спочатку працювали на території півострова без розпізнавальних знаків. У середині березня в Криму був проведений так званий "референдум", на якому було "прийнято" рішення про приєднання території РФ.

Анексія чи окупація Криму не визнана абсолютною більшістю держав у світі.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) стурбований збільшенням військової присутності Росії в Чорноморському регіоні. Також Російська Федерація посилює присутність в Африці, на Близькому Сході, в Балтійському регіоні і на Крайній Півночі.