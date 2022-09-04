ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка Британії назвала одну з головних проблем російських військ в Україні

Новость на русском →
Україна, Неділя 04 вересня 2022 08:32
Розвідка Британії назвала одну з головних проблем російських військ в Україні Фото: російська війська не отримають обіцяних премій від командування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в Україні не отримують обіцяних керівництвом зарплат та премій. Це, ймовірно, залишається однією з головних проблем солдатів РФ, які погодилися воювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається зі "скромної" основної зарплати, різноманітної системи "бонусів" та надбавок. Проте в Росії виникли проблеми з виплатами обіцяних коштів.

"Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів", - пояснили в розвідці.

Російське командування, крім затримок у виплаті, не забезпечує солдатів базовими речами - формою, зброєю та пайками. Це значно повпливало на бойовий дух військ РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили всі атаки ворога на Донбасі та півдні України, проте окупанти продовжують обстрілювати вздовж всієї лінії зіткнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація Великобританія
NEWS
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"