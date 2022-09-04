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Розвідгрупа знищила російський БТР з особовим складом: з'явилося відео

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Київ, Неділя 04 вересня 2022 20:35
Розвідгрупа знищила російський БТР з особовим складом: з'явилося відео Фото: українські бійці знищують російську техніку (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Розвідувальна група на одному з напрямків знищила російський бронетранспортер з особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Під час виконання бойового завдання розвідувальна група при пошукових діях виявила ворожу позицію. В ході цієї операції був миттєво знищений БТР-80 і особовий склад окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні з'явилося відео, як українські артилеристи відпрацьовують по позиціях російських окупантів і продовжують для них "спекотне літо".

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