Разумков заявив про неможливість проведення виборів в ОРДЛО в найближчій перспективі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в найближчій перспективі проведення місцевих виборів за українськими законами в ОРДЛО неможливе. За його словами, зокрема, неможливо організувати прозорий процес.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Разумков підкреслив, що вибори мають проходити за українським законодавством. Також доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - сказав Разумков.

Також спікер парламенту додав, що станом на сьогодні альтернативи мінським угодам немає. Він додав, що перші пункти угод невиконані, проте є певні зрушення.

"Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Раніше спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що так звана підтримка Російською Федерацією ОРДЛО є порушенням законів України. Москва могла б допомогти Донбасу, вивівши свої війська з української території.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що українська сторона вже працює за планом "Б" по Донбасу.