Разумков та спікер Сейму Латвії поїхали в Донецьку область: що там робитимуть

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков поїхав з робочим візитом в Донецьку область. Разом зі ним відправилась спікер Сейму ЛатвіЇ Інара Мурнієце.

Очікується, що на в'їзді в Слов'янськ Разумков та Мурнієце візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам’яті загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил.

У ході поїздки також заплановані зустрічі, зокрема, з міськими головами і керівниками військових-цивільних адміністрацій, та спілкування з мешканцями прифронтових територій.