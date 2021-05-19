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Разумков та спікер Сейму Латвії поїхали в Донецьку область: що там робитимуть

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Середа 19 травня 2021 09:18
Разумков та спікер Сейму Латвії поїхали в Донецьку область: що там робитимуть Фото: Інара Мурнієце та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков поїхав з робочим візитом в Донецьку область. Разом зі ним відправилась спікер Сейму ЛатвіЇ Інара Мурнієце.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Очікується, що на в'їзді в Слов'янськ Разумков та Мурнієце візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам’яті загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил.

У ході поїздки також заплановані зустрічі, зокрема, з міськими головами і керівниками військових-цивільних адміністрацій, та спілкування з мешканцями прифронтових територій.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він прийняв запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, 7 травня голова МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС.

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