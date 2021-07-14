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Не РНБО: Разумков озвучив позицію, хто має визначати статус олігарха

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, які поправки внесуть до закону про олігархів. Станом на ранок вівторка, 13 липня, подано 98 поправок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Ліга.net".

За його словами, РНБО є координаційним органом і повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Також може бути конфлікт інтересів, повідомив Разумков.

"Наприклад, є якийсь голова Верховної Ради, який знаходиться в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Він буде нормально звітувати про свої зустрічі? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", - уточнив він.

Спікер Ради заявив, що потрібно чітко визначити: хто, на який термін і коли буде приймати рішення.

"На мою думку, це має бути структура при НАЗК, яка працюватиме на громадських засадах. Ця комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - розповів він.

За його словами, це визначатиме конкурсна комісія. Точно туди не можуть входити ті, у кого виникає вищезгаданий конфлікт інтересів. Чиновників там не повинно бути, зазначив Разумков.

Нагадаємо, у "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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