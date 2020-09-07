Разумков розповів, як буде врегульована ситуація з головою НАБУ

Для врегулювання питання з призначенням Артема Ситника головою Національного антикорупційного бюро України необхідно внести зміни до Конституції чи закону про НАБУ. На сьогодні жодних пропозицій по цій темі від нардепів ще не надходило.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Зокрема, він відмовився коментувати рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним указ про призначення Ситника. При цьому він додав, що під час призначення директора НАБУ був політичним експертом та консультантом, і вже тоді експертне співтовариство говорило про те, що це призначення виходить за межі повноважень президента.

"Я думаю, що будуть потрібні зміни до Конституції або законодавства. Або необхідно буде розширювати повноваження президента, або визначати в законі, хто буде призначати директора НАБУ", - зазначив Разумков.

За його словами, на сьогодні від нардепів ще не надходило жодних ініціатив.

Нагадаємо, в кінці серпня призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним. Рішення КСУ не означає, що він має бути звільнений зі своєї посади, а всі його рішення є законними.

Минулого тижня в парламенті зареєстрували законопроект №4025, яким пропонується призначати і звільняти директора НАБУ рішенням Кабінету міністрів, а не президента.