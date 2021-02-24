Разумков запропонував змінити закон про санкції

За словами Разумкова, змінивши чинний закон про санкції, вдасться уникнути розбіжностей під час майбутніх рішень.

"Нам потрібно... змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було розбіжностей та щоб такі повноваження (введення санкцій - ред.) були в повному обсязі в РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом", - пояснив він.

Голова парламенту нагадав, що утримався під час голосування щодо введення санкцій проти каналів "112", ZIK та NewsOne, а також має окрему думку про введення санкцій проти нардепа Медведчука та ще низки фізичних осіб.

"Тому що це рішення стосувалося, як громадян України, так і громадян РФ. Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона повинна бути правовою незалежно від того, де рішення приймається - у Раді, на засіданнях РНБО або в будь-якому іншому відомстві", - зазначив спікер ВР.

Тому, як наголосив Разумков, потрібно під час введення санкцій або паралельно йти судовим шляхом, або змінити закон про санкції.