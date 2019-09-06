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Разумков пообіцяв не забороняти журналістам ходити до Ради

Новини » Політика    06.09.2019 - 03:32
Разумков пообіцяв не забороняти журналістам ходити до Ради
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За його словами, "слуги народу" відкриті для спілкування з журналістами

Голова Верховної ради Дмитро Разумков пообіцяв, що журналістів і надалі пускатимуть в парламент. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер ввечері.

Разумков відзначив, що у журналістів є доступ до Верховної ради. Після цього ведуча відзначила, що це "поки що", на що Разумков відповів - є і буде залишатися таким.

"У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йде мова про якусь закриту форму роботи", - сказав спікер парламенту.

Разумков також підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

Раніше повідомлялося, що нардепи від партії "Слуга народу" обрали 50 колег спеціально для спілкування з пресою, і навіть заготовили "підказки" для відповідей на запитання журналістів.

РБК-Україна писало, що народних депутатв запропонували позбавляти фінансового забезпечення за прогули пленарних засідань або засідань комітетів Верховної ради. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті ВР.

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