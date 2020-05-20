Разумков пояснив, коли можна буде оцінити роботу глави МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки що не буде звітувати у Верховній Раді, а лише відповідатиме на питання депутатів під час години запитань до уряду. Висновки про його роботу можна буде давати тоді, коли Україна подолає коронавірус COVID-19.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами спікера, Україна з пандемією коронавірусу справляється доволі непогано, якщо порівнювати з низкою інших країн, у тому числі США.

"Давати реальну оцінку тому, що і як поетапно ми пройшли - і будемо ще проходити, - виходячи з коронавірусу, можна буде лише згодом. З огляду на те, чим дійсно завершиться цей складний для всієї країни період", - сказав він.

Разумков високо оцінив роботу українських медиків в умовах пандемії.

"Якщо ж ми говоримо про оцінку діяльності медичної сфери, однозначно відповісти на це питання буде важко. Коли говорити про наших лікарів, які нині захищають нас ціною життя, то вони роблять більше ніж можуть - думаю, що на 110 %. Якщо ж говорити про чиновників, то я думаю, що показник буде все ж таки менше", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 18 876 осіб. За останню добу коронавірус підтвердили у 260 осіб, що на 65 менше, ніж напередодні. За останню добу від коронавірусу померли 13 осіб, а загальне число жертв становить 548 осіб.

Крім цього, у МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють тільки про половину випадків COVID-19 серед медиків. Повідомили тільки про кожного другого з понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків.

Також повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірус в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.