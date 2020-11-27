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Венеціанська комісія може дати висновок щодо ситуації з КСУ до 10 грудня

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 22:10
Венеціанська комісія може дати висновок щодо ситуації з КСУ до 10 грудня
Фото: засідання нацради з питань антикорупційної політики (president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Венеціанська комісія може надати свій висновок щодо ситуації з Конституційним судом України до 10 грудня. Це дозволить добре підготувати реформу КСУ.

Про це повідомляє Офіс президента України.

На засіданні нацради з питань антикорупційної політики можливі терміни отримання висновків від Венеціанської комісії назвав народний депутат і голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін. Він зазначив, що отримання відповіді на ці терміни дозволить українській владі підготувати "комплексну та системну реформу КСУ".

Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Він попросив провести експертизу і роз'яснити, яким чином можна уникнути незворотної шкоди антикорупційної реформи після скандальних рішень Конституційного суду.

Сьогодні президент вніс у Верховну раду законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Проект зареєстровано за №4434.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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