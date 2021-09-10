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Разумков назвав кількість міністрів, яких можуть звільнити найближчим часом

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П'ятниця 10 вересня 2021 13:57
Разумков назвав кількість міністрів, яких можуть звільнити найближчим часом Фото: глава парламенту України Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Найближчим часом в Кабінеті міністрів очікуються відставки. Глава ВР Дмитро Разумков прогнозує, що крісла можуть залишити три-чотири міністри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час брифінгу у Раді.

Він наголосив, що прізвища міністрів, які можуть піти з посади, називати не планує.

"Я не називав раніше прізвища, і зараз не буду. Бо хтось може за власним бажанням піти у відставку, когось може подати прем'єр... Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична", - сказав Разумков.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня.

Детальніше про ситуацію з відставками у Кабміні читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

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