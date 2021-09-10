Разумков назвав кількість міністрів, яких можуть звільнити найближчим часом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час брифінгу у Раді.

Він наголосив, що прізвища міністрів, які можуть піти з посади, називати не планує.

"Я не називав раніше прізвища, і зараз не буду. Бо хтось може за власним бажанням піти у відставку, когось може подати прем'єр... Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична", - сказав Разумков.