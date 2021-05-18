Разумков призначив ініційоване Зеленським позачергове засідання Ради: що на порядку денному

законопроект № 5069 про встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;
законопроект № 5090 про зміни в Бюджетному кодексі щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів;
законопроекти № 4330, №4331 та № 4532про розширення повноважень приватних виконавців;
законопроект № 4578 про внесення змін до законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи;
законопроект №4547 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача;
законопроект № 4367 про вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи.
Нагадаємо, вчора ввечері глава фракції "Слуга народу" розповів, що президент Володимир Зеленський ініціював на четвер позачергове засідання Ради. Нардеп зазначив, що на порядку денному будуть закони, необхідні для отримання фінансової допомоги ЄС та кредиту МВФ.