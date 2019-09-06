Разумков: Ми готові направити Венеціанської комісії "конституційні" ініціативи Зеленського

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив пропозицію направити до Венеціанської комісії ініційовані президентом Володимиром Зеленський законопроекти про зміни в Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылконй на ефір програми "Право на владу".

Він зазначив, що до того, як законопроект буде направлено до Конституційного суду, він вважає, що Венеціанська комісія повинна дати свій висновок.

"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне іншому не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок", - сказав він.

Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроектів в Європейську комісію за демократію через право, і не бачить в цьому жодної проблеми.

Раніше комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом рекомендував спрямувати ініціативу Зеленського про зміни в Конституцію на експертизу у Венеціанську комісію.

Нагадаємо, 3 вересня парламент направив до Конституційного суду ініційований Зеленським законопроект, який пропонує надати "народу" право ініціювати у Верховній раді проекти законів, постанов, поправок і пропозицій до них.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Рада направила законів у КСУ сім законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд КСУ направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.