Розрив скоротився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні
Фото: жінки в Україні заробляють на 17,4% менше чоловіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Середньомісячна зарплата жінок у II кварталі 2021 року становила 12 553 гривень. Зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків (15 189 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:
- у I кварталі 2021 року становила жінок 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).
- у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
- у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
- у III кварталі 2020 року - 10 409 гривень або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень).
- у II кварталі 2020 року 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 гривень).
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).