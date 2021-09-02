ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розрив скоротився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 вересня 2021 16:47
Розрив скоротився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні Фото: жінки в Україні заробляють на 17,4% менше чоловіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна зарплата жінок у II кварталі 2021 року становила 12 553 гривень. Зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків (15 189 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

  • у I кварталі 2021 року становила жінок 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).
  • у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
  • у IV кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень або 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).
  • у III кварталі 2020 року - 10 409 гривень або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень).
  • у II кварталі 2020 року 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 гривень).

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років