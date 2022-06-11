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Руйнує світовий порядок. Міністр оборони США закликав зупинити Росію

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Вашингтон, Субота 11 червня 2022 06:35
Руйнує світовий порядок. Міністр оборони США закликав зупинити Росію
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародне товариство об'єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України і спроби Кремля підірвати світовий порядок. Про це він заявив на конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Вторгнення Росії в Україну - це приклад того, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, що захищають нас усіх. Так відбувається, коли великі держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права мирних сусідів", - заявив Остін.

Міністр також зазначив, що РФ знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом.

Нагадаємо, за словами глави Пентагону, Данія зголосилася передати Україні протикорабельні ракети"Гарпун" і пускові установки до них.

Крім того, Пентагон анонсував проведення третьої зустрічі у форматі "Рамштайн". Цього разу вона має відбутися в Брюсселі.

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Вторгнення Росії до України Пентагон Сполучені Штати Америки
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