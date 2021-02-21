Розробники звинуватили "Альфа банк Україна" у великій заборгованості

У компанії повідомляють, що з березня 2020 року "Альфа банк" не розрахувався з розробниками за отримані послуги. Відповідно, банк не отримав майнового права інтелектуальної власності на використання окремих функцій системи онлайн-банкінгу "ОК, Альфа", хоча продовжує використовувати цей функціонал.

Зокрема, мова йде про сервіс "створення і ведення зарплатного проекту".

"На наші запити та численні пропозиції розпочати діалог ми не отримали жодної конструктивної відповіді та вимушені були звернутися до суду, щоб захистити свої права. Зараз ситуація виглядає так: банк із репутацією надійної фінустанови з європейським корінням, який декларує, що є частиною приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings S.A. з головним офісом у Люксембурзі, фактично поводиться як "загарбник" та "анексує" український софт", - заявив Євген Кулик, директор "Фінік.Про".

Кулик підкреслив, що не хотів би, щоб через дії банку постраждали користувачі сервісу "ОК, Альфа!". І розуміє, які можливості та ресурси має "Альфа-Банк", щоб розпочати чорну піар-кампанію проти ТОВ "Фінік.Про" з меседжами на кшталт "розробник тримає в заручниках клієнтів "Альфа-Банку", - повідомляється в прес-релізі.

"Вже майже рік ми в усному та письмовому вигляді неодноразово повідомляли керівництво "Альфа-Банк Україна", що за відсутності відповідей та відмови припинити порушення авторських прав ТОВ "Фінік.Про" залишає за собою можливість вжити всіх доступних правових заходів, щоб припинити системне порушення наших прав. Якщо в супермаркеті ви не сплачуєте за товар, то вам його не віддають. Так само має відбуватися і в площині інтелектуальної власності. Банк не сплатив за послуги - банк не отримав ці послуги, хоча в результаті страждають його клієнти. Те, чим зараз займається фінустанова, називається піратством", - сказав Євген Кулик.

Нагадаємо, співпраця компанії з "Альфа-банком" тривала з 2018 року.

В 2019 році Міжнародна асоціація бізнес-банкірів SME Banking Club провела дослідження кращих банківських рішень для бізнесу - Business Online Banking 2019.

За результатами дослідження "ОК, Альфа", розроблена Фінтех-стартапом "Фінік.Про", отримала високу оцінку і потрапила в п'ятірку кращих, у країнах Східної Європи та Центральної Азії.