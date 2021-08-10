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Розробляла "закони" для бойовиків: у Луганській області повідомили про підозру екссудді

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Луганськ, Вівторок 10 серпня 2021 16:41
Розробляла "закони" для бойовиків: у Луганській області повідомили про підозру екссудді Фото: прокуратура повідомила про підозру в держзраді екссудді Луганської області (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді колишній судді Апеляційного суду Луганської області. Вона входила до складу групи, яка розробляла "законодавство" для "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, екссуддя в 2014 році зрадила присязі на вірність народу України і увійшла до складу робочої групи так званої "Народної ради ЛНР". Її завданням була розробка "власного законодавства".

Підозрювана брала участь у розробці "Цивільного кодексу", "Цивільного процесуального кодексу", "Земельного Кодексу"та" Сімейного кодексу". "Вони були передані в "Народну Раду ЛНР" і опубліковані з метою легалізації на тимчасово окупованій території", - уточнили в прокуратурі.

Крім того, у 2018 році громадянка України обіймала посаду "судді", а надалі стала "заступником Голови Верховного Суду ЛНР". У складі незаконно створеної суднової системи підозрювана до теперішнього часу сприяє представникам окупаційної влади, здійснюючи "правосуддя" від імені проросійських найманців і приймає" судові рішення", що суперечать принципам Конституції і законодавчим актам України, порушуючи права людей, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук та звернення з клопотанням до суду для проведення спеціального досудового розслідування.

Фото: прокуратура повідомила про підозру в держзраді екс-судді Луганської області (gp.gov.ua)

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