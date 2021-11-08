Викрито міжнародну "схему" з сурогатного материнства на 1 млн доларів, - СБУ

Встановлено, що схему організував схему місцевий "бізнесмен", який разом зі спільниками створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ні ліцензії на ведення медичної практики, ні штату лікарів.

За інформацією відомства, шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували "клієнтам" повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства, а саме:

укладення фіктивного шлюбу;

внесення завідомо невірогідних даних до медичних документів;

підшукували сурогатних матерів.

Однак насправді фігуранти створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності: надавали неправдиву інформацію та постійно відтерміновували час.

Як з'ясували слідчі, шахраї в основному були зосереджені іноземних "клієнтах", яких підшукували через інтернет, де розміщували інформацію про нібито успішну діяльність "провідної медклініки".

Так, за свої "послуги" зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів після отримання повної оплати або більшої її частини, вони припиняли спілкування з клієнтами.

"Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей", - зазначають в у відомстві.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та їх приватних авто, де виявили:

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

Наразі оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)