У чому різниця між агресією та асертивністю: дізнайтеся на безкоштовній лекції від освітнього центру Safety Park

19 та 20 серпня освітній центр Safety Park проведе дві онлайн-лекції на теми "Як боротися з ризиками: тренінг асертивності" та "Медіаграмотність та критичне мислення". Зареєструватися на безкоштовні лекції можна за посиланнями: 19 серпня та 20 серпня.

Спікерами виступлять: практик транзактного аналізу, психотерапевтка і співзасновниця Української спільноти транзактного аналізу — Марія Фабрічева, та співавтор освітнього проєкту з медіаграмотності, співведучий і сценарист "Телебачення Торонто" — Анатолій Остапенко.

На лекції "Як боротися з ризиками: тренінг асертивності", яка відбудеться 19 серпня о 19:00, Марія Фабрічева розповість, що таке асертивна поведінка та які навички входять в це поняття, а також у чому різниця між агресією та асертивністю. На лекції глядачі дізнаються, що заважає та допомагає формуванню здібностей людини самостійно управляти своєю поведінкою, приймати рішення, і бути вільним від неефективних шаблонів та думок оточуючих.

20 серпня о 19:00 Анатолій Остапенко розкаже, що таке медіаграмотність, яке її значення у сучасному світі, як працює дезінформація і для чого потрібні фейки, яких останнім часом з'являється все більше. Журналіст розповість, що таке критичне мислення та як його розвинути. Також під час онлайн-лекції "Медіаграмотність та критичне мислення" глядачі дізнаються, кому належать українські ЗМІ та як вони маніпулюють суспільством.

Засновники Safety Park повідомили, що відкриті вебінари освітній центр проводить декілька разів на місяць. Лекції відбуваються в рамках комплексного курсу зі 100 тренінгів, на якому 500 українців безкоштовно навчають європейських інструментів захисту життя та здоров’я. Подивитись минулі вебінари можна на YouTube-каналі центру.

Генеральний партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнери - Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: "Інформатор Київ", "РБК-Україна", "Апостроф", "Джем ФМ", "Київ Автомобільний", "Шкільний світ" та European Business Association.