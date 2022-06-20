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Чи були розміновані мінні поля біля Криму перед вторгненням РФ: в Херсонській облраді відповіли

Фото: чи були розміновані мінні поля біля Криму перед вторгненням РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській облраді вважають, що мінні поля на прилеглій до Криму території не були розміновані перед вторгнення Росії. Спростували декілька поширених версій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленка в ефірі Радіо НВ.

Як відзначив Самойленко, працюючи головою обласної ради, деякі з таємниць держави до нього інколи не доходять.

"Але для того, щоб провести розмінування, як звинувачували, за останні роки, такі дії були б помітні. Принаймні, я б про них знав, якби дії якісь відбувалися", - розповів Самойленко.

Згідно з одним зі звинувачень, прилеглі території Криму були розміновані під час будівництва КПВВ у 2019 році. За словами Самойленка, будівництво відбувалося на досить невеликій площі. Попри те, що він не знає розташування мінних полів, однак їх розмінування в той період не відбувалося.

Також голова херсонської облради спростував й іншу версію, яка стосувалася віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук

"Була така версія, що пані Верещук, коли вона зайшла в посаду віцепрем'єра, приїжджала, "завела" автобус (14 лютого 2022 року на КПВВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати автобусні шатли, - ред.). Для цього імовірно було ліквідоване мінне загородження. Насправді всі дії, які відбувалися, вони відбувалися на шляхопроводі. Це дорога, якою їздили машини. Вона не була замінована", - відзначив Самойленко.

Водночас Самойленко переконаний у тому, що мінні поля, які існували на 24 лютого - були на своїх місцях, однак ворог імовірно знав про їх розташування.

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