Не лише розмінування. У КМДА пояснили, що заважає переселенцям повернутися на Київщину

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів про відсутність звичних умов для проживання у звільнених населених пунктах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.
Поворозник нагадав, що в кількох районах Київської області спецпризначенці проводять зачистку від невеликих груп російських окупантів. Окрім того, працівники ДСНС ліквідовують боєприпаси, що не вибухнули, та мінні закладки.
"Питання не тільки у розмінуванні. Варто зробити хоча б елементарні умови для проживання. Щонайменше воду, водовідведення, газ", – заявив чиновник.
За його словами, мешканцям звільнених міст і сіл наразі не варто повертатися з безпечних регіонів. Поворозник заявив, що наразі не відновили водо-, тепло- та електропостачання, а з ними – і мобільний зв'язок.
До слова, у звільненій Бучі заявили про розстріл окупантами щонайменше 320 містян.
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