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Не лише розмінування. У КМДА пояснили, що заважає переселенцям повернутися на Київщину

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів про відсутність звичних умов для проживання у звільнених населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

Поворозник нагадав, що в кількох районах Київської області спецпризначенці проводять зачистку від невеликих груп російських окупантів. Окрім того, працівники ДСНС ліквідовують боєприпаси, що не вибухнули, та мінні закладки.

"Питання не тільки у розмінуванні. Варто зробити хоча б елементарні умови для проживання. Щонайменше воду, водовідведення, газ", – заявив чиновник.

За його словами, мешканцям звільнених міст і сіл наразі не варто повертатися з безпечних регіонів. Поворозник заявив, що наразі не відновили водо-, тепло- та електропостачання, а з ними – і мобільний зв'язок.

До слова, у звільненій Бучі заявили про розстріл окупантами щонайменше 320 містян.

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