Розміром з автобус: на початку 2022 року біля Землі пролетить астероїд

Розміри астероїду є доволі малими у порівнянні з іншими космічними об’єктами, які інколи відвідують нашу Сонячну систему. Наприклад, місяць тому поруч з Землею пролетів астероїд розміри якого прирівнювались до найвищого хмарочоса на планеті.

Відомо, що небесне тіло наблизиться до Землі 6 січня й пролітатиме на відстані 4 600 000 миль (7 402 982 км). Астероїд є частиною групи Атона, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

Згідно з даними NASA, астероїд вважається потенційно небезпечним, якщо пролітає на відстані 4,6 млн миль від Землі, а його розміри перевищують 150 метрів.