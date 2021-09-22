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Розмір допомоги від США має досягти 1 млрд доларів. Україна працює над цим, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Протягом наступних декількох років США можуть надати Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд доларів. В Конгресі є багато сил, які підтримують відповідну ініціативу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

За словами Кулеби, наразі є усі передумови, аби Штати надали Україні фінансову допомогу в найближчих роках.

"Моя позиція проста і я вже почав говорити про це з Конгресом та Адміністрацією США - рівень фінансової підтримки України має досягнути позначки в 1 млрд доларів. І це має відбутися в найближчі роки. Для цього є всі передумови", - заявив голова МЗС.

Сьогодні, як відзначив Кулеба, в Конгресі є багато сил, які виступають з підтримкою ініціативи, у зв’язку з чим МЗС планує й надалі працювати над відповідним питанням.

"І є багато сил в Конгресі, які підтримують цю ініціативу. Це не станеться зараз, але має статися в найближчі роки, і ми будемо над цим працювати", - додав міністр.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро Кулеба