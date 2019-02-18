За розгром електрички у Києві чоловіка засудили до 2 років умовно

Фото: вилучені у нападників предмети (npu.gov.ua)

Засуджений сприяв викриттю 2 своїх спільників

Подільський районний суд Києва засудив 27-річного чоловіка, який брав участь у розгромі столичної електрички в липні 2018 року, до 2 років позбавлення волі з випробуванням строком на 2 роки за ч. 2 ст. 296 КК України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Києва.

Вказано, що цим вироком суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним.

"Згідно угоди чоловік, діями якого не було спричинено тілесних ушкоджень пасажирам електрички, беззастережно визнав свою вину у хуліганських діях, щиро розкаявся та активно сприяв викриттю співучасників. Завдяки цьому було встановлено ще 2 учасників вказаних подій, та 10 січня 2019 року їм було повідомлено про підозру", - сказано у повідомленні.

Зазначається також, що підозрюваний погодився відшкодувати збитки, завдані його діями.

Повідомляється, що на даний час у кримінальному провадженні встановлено участь та оголошено про підозру 5 особам.

Слідство триває. Інші учасники злочину встановлюються.

Нагадаємо, в листопаді минулого року викрили вандалів, які силою зупинили електричку між станціями Сирець і Вишгородська, розмалювали вагони і закидали людей камінням.

Як писало РБК-Україна, трьом нападникам, які зупинили і пошкодили міську електричку в липні 2018 року, оголошено про підозру.

Так, 30 липня, невідомі напали на київську міську електричку. Нападники почали розмальовувати поїзд і забризкувати балоном "Терен" у вагони. Зазначалося, що почалася паніка, люди почали задихатися і бігати по вагонах.