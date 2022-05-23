ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розмови про поступки для Путіна аморальні, - глава МЗС Латвії

Новость на русском →
Рига, Понеділок 23 травня 2022 02:26
Розмови про поступки для Путіна аморальні, - глава МЗС Латвії ЕДГАР Рінкевічс (Фото: zinas.nra.lv)
Автор: Константин Широкун

Всі розмови про поступки для Путіна – аморальні. Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Едгара Ринкевичса.

"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про збереження обличчя, поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок миру допомогти їм, а не відволікати", - заявив Рінкевічс.

Нагадавши, у понеділок, 16 травня, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники. У російське посольство в Ризі спрямована відповідна нота.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Латвія Вторгнення Росії до України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків