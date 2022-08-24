Розблокування портів для експорту металопродукції допоможе знизити тиск на гривню, - ICC Ukraine

Розблокування морських портів для експорту металу та руди дасть Україні стабільний притік валюти, допоможе знизити тиск на гривню та відновити виробництво - що, своєю чергою, дасть змогу дієво протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергія Сіволапа.

"Розблокування портів - це не тільки позиція стосовно глобального бачення функціонування та розвитку світової економіки. Це засіб, який дозволить Україні дієво та активно протистояти агресії. Адже ми всі бачимо удар, який вимушена тримати Україна на фінансовому полі: інфляція, курс долара, брак надходжень до бюджету. Тому ми маємо у найкоротші терміни розпочати експорт і повернути валюту в Україну", - пояснив Сіволап.

Він переконаний: приклад із відкритим експортом збіжжя продемонстрував, що гуртом можна вирішувати надскладні завдання, тож Україна має всі можливості активізувати вирішення цього питання на міжнародному рівні.

"Слід активізувати зусилля, аби відкрилися можливості для експорту нашої металопродукції через морські порти. Про це вже заявляв заступник Міністра економіки України Тарас Качка, також, за моєю інформацією, це питання порушувалося і в ході візиту Генерального секретаря ООН в Одесі Антоніу Гутерреша. Зрозуміло, що тут мають бути докладені зусилля всіх - і України, як головного ініціатора цього питання, і наших міжнародних друзів, і потужних громадських організацій, таких як Міжнародна торгова палата", - зауважив експерт.

На думку експерта, експортний потенціал металопродукції становить мінімум 600 мільйонів доларів в місяць. Крім того, відновлення експорту допоможе активізувати виробництво та повернути на роботу працівників, які наразі відправлені в вимушений простій.

"На рівні макроекономічних показників експорт металу та руди дасть стабільні надходження валюти в країну, які не залежать від зовнішньої допомоги. Це дасть можливість значно ослабити негативний тиск на гривню. Також це розв'язує питання додаткових валютних надходжень до бюджету, і не призводить до інфляційного тиску", - додає він.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Оксана Орінчак заявила, що розширення дії "зернового коридору" на металопродукцію поверне в Україну валюту, що є надзвичайно важливо в умовах війни та девальвації гривні.

Своєю чергою ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад півмільярда доларів - сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.