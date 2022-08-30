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Розблокування портів для експорту металопродукції збільшить зростання платежів до бюджету, - економіст

Фото: розблокування портів для експорту металопродукції збільшить зростання платежів до бюджету (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Розширення міжнародної "зернової угоди" для експорту металургійної продукції допоможе Україні збільшити надходження валюти до бюджету, приборкати інфляцію і стримати зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника Міністра промислової політики Сергія Грищенка.

"Питання про відкриття портів для перевезення продукції українських гірників і металургів актуальне як ніколи - і з точки зору збільшення обсягу виробництва, і зростання платежів до бюджету, для стабілізації курсу гривні і придушення інфляції", - упевнений він.

Грищенко нагадав: протягом останніх приблизно 25 років через нерозвиненість внутрішнього ринку металопродукції домінуючим напрямком збуту став зовнішній ринок. У 2021 році, як і в попередні роки, було експортовано понад 80% українського металу.

"Але за 7 міс.2022 року виробництво сталі в Україні склало 4,82 млн тонн - лише 38% від рівня 7 міс. 2021 року. І це на тлі того, що на провідних світових ринках металопродукції - ЄС і США - відбулося безпрецедентне скасування всіх антидемпінгових санкцій і обмежень на продукцію українських металургів. Здавалося б-грузи, грузи і ще раз грузи!!! Але почали діяти логістичні фактори, в першу чергу блокада українських портів, через які відвантажувалася левова частка української залізорудної і сталевої продукції на світові ринки. Навіть збільшений обсяг перевезень залізничним і автомобільним транспортом - в першу чергу в країни ЄС - не компенсує втрати від закриття морських перевезень", - констатував він.

Також він повідомив, що раніше металургійні асоціації направили президенту Володимиру Зеленському пропозиції в рамках комплексу заходів з підтримки галузі.

Нагадаємо, раніше глава Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що відновлення експорту металопродукції через морські порти дасть Україні понад 600 мільйонів валютних надходжень щомісяця.

У свою чергу, в Українському союзі промисловців і підприємців відзначили, що потужне джерело валюти від експорту металу допоможе знизити курс долара, і утримувати його надалі в рамках регульованого коридору.

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