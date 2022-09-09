Розблокування експорту металу через порти допоможе стабілізувати курс гривні, - експерти

Відкриття морських портів для експорту металопродукції, за аналогією з тим, як вивозять зерно, забезпечило б Україну постійним припливом валюти, що допомогло стабілізувати курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Delo.ua .

"Експорт металопродукції через порти істотно здешевив би логістику. Отже, собівартість продукції українських металургів стала б більш конкурентоспроможною на міжнародних ринках. Крім того, відкриття портів є для металургійної галузі принциповим питанням, і без вирішення цього питання галузь не зможе відновитися до довоєнного рівня", - йдеться в статті.

У статті підкреслюють: відкриття портів для продукції ГМК в першу чергу сприятиме зміцненню економіки України, адже відправка суден з металопродукцією на зовнішні ринки приносить більше валютної виручки, ніж експорт зерна.

"Експорт металу приносить більше валюти, ніж зерно. Відкриття портів для продукції ГМК забезпечить приплив в Україну близько 600 млн доларів щомісяця. А це сприятиме стабілізації курсу гривні", - резюмують опитані журналістами експерти.

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що відправка металопродукції на зовнішні ринки дає більш ніж в 1,5 рази більше валюти, ніж аграрна продукція, яку почали вивозити в рамках"зернової угоди".

Також в галузі надали цифри, згідно з якими розблокування портів для експорту металу забезпечить Україні кілька мільярдів доларів валютних надходжень до кінця року.

В цілому, в залежності від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.