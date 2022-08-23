RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розблокування експорту металу через порти поверне в Україну валюту, - експерт

Фото: розблокування експорту металу через порти поверне в Україну валюту (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

Розширення дії "зернового коридору" на металопродукцію поверне в Україну валюту, що є надзвичайно важливо в умовах війни та девальвації гривні. Тому для країни розблокування експорту металу та руди - нагальне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.

"Металургійна промисловість генерує кожну восьму гривню, яка надходить до державного бюджету, і відповідає за 40% ВВП. Україна сильна не лише аграрним сектором, а й металургією! Як тільки експорт металургійної продукції буде розблоковано, у країну повернеться валюта - а в умовах війни та девальвації гривні валюта нам потрібна як ніколи", - підкреслила Орінчак.

За її словами, асоціація підтримує заяву заступника міністра економіки Тараса Качки, який раніше повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів розширити дію "зернового коридору" на метал.

"Ми, як асоціація, дуже підтримуємо пана Качку: Україні потрібно експортувати не тільки зерно, а й метал! Металургія - це без перебільшення основа нашої економіки. Тож розблокування портів для експорту металу – це нагальне питання, вирішувати яке потрібно було ще вчора", - переконана Орінчак.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.

Читайте РБК-Україна в Google News
експорт металобрухтуВалютный ринок