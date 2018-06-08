"Розбити бар'єри на шляху нерівності": як в Тель-Авіві веселяться на гей-прайді

У Тель-Авіві ювілейний марш зібрав понад 250 тисяч відвідувачів

В ізраїльському Тель-Авіві 8 червня проходить грандіозна і масштабна подія – прайд-парад. Це щорічний марш, який цього року завершився масовим збором у Чарльз-Клоре-Парку. Там перед людьми виступили відомі артисти, в тому числі – переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай.

Цього дня на прайд-парад в Тель-Авіві зібралася величезна кількість гостей. Більше 250 000 людей заполонили вулиці міста в п'ятницю вдень, щоб взяти участь у цій події. До того ж, це ювілейний прайд, який проводиться в Ізраїлі двадцяти раз.

Фото: Гей-прайд у Тель-Авіві (instagram.com/israelproject)

Парад, який є найбільшим в своєму роді на Близькому Сході, розпочався ще зранку під палаючим сонцем на розі Сдерот Бен-Ціон і вулиці Богарашова.

Саме звідти ті, що беруть участь у марші, попрямували до однієї з центральних вулиць, просуваючись по дорозі вздовж моря. На прайд приїхали тисячі іноземних туристів, що прилетіли в Тель-Авів спеціально для участі у марші.

Відео: Tel Aviv Pride Parade 2017 (Youtube-канал Basti Hansen)

Цікаво, що до параду приєдналося чимало чиновників і політиків. Наприклад, посол Великобританії в Ізраїлі Девід Куаррі. Також багато високопоставлених осіб Ізраїлю підтримали марш у своїх публічних висловлюваннях. Так, мер Тель-Авіва Рон Хулдай пообіцяв "розбити законодавчі бар'єри до повного рівності".

Багато місцевих сприймає прайд просто як свято для всіх

Більшість учасників прайду в Тель-Авіві – це, звичайно, в основному представники ЛГБТ-спільноти. Але цю подію відвідують не тільки вони.

Для Ізраїлю така подія вже не в новинку, і багато місцевих жителів стали сприймати марш просто як свято або чергову позитивну подію в житті міста і країни.

Styler зв'язався з одним із мешканців Тель-Авіва, який поділився своєю думкою про марш.

Фото: Марш у Тель-Авіві цього року зібрав близько 250 тисяч учасників (instagram.com/rmor82)

"Звичайно, є ті, кому подібні події не подобаються. Думаю, критики прайду, і критики геїв і лесбіянок будуть уесь час і завжди. Але від суспільства залежить, яким буде ставлення до таких людей в майбутньому", - говорить Авіхай Шоршан, відомий ізраїльський активіст і волонтер.

Коли прайд проводили в Тель-Авіві вперше, він був ще підлітком і мало чув про цю подію. Але, судячи з розповідей його родичів, тоді марш сприймали критично набагато більше людей, ніж зараз.

Фото: Перед учасниками маршу виступили відомі артисти (instagram.com/louisfishman)

"У наші дні прайд багато хто сприймає просто як свято, як подія, під час якої можна попити пива і повеселитися. Так само, як би у нас проводили Євробачення Чемпіонат з футболу. Думаю, таким і має бути ставлення більшості: толерантним", - сказав він.

"Я пишаюся вами, і я пишаюся разом з вами"

На прайді виступив колишній міністр оборони і начальник штабу Моше Яалон. Він звернувся до членів спільноти ЛГБТ, сказавши: "Коли ви пишаєтеся, я теж пишаюся (в оригіналі - "When you're proud, I'm proud too – ред.)".

"Я пишаюся тим, як далеко зайшло ізраїльське суспільство в плані відкритості, визнання, чутливості і терпимості. Це шлях, на якому ми все ще боремося, все ще стикаємося з забобонами і ненавистю, а також з терпимістю та досягненнями", - сказав колишній міністр оборони Ізраїлю.

"Святкуйте, будьте щасливі, любіть. Я пишаюся вами, і я пишаюся разом з вами", - сказав він.

"Дискримінація і ненависть все ще існують"

Жінка на ім'я Айеле перебуває в організації батьків геїв і лесбіянок, вирушила в Тель-Авів з ізраїльського міста Ашкелон, щоб приєднатися до параду, повідомляє видання Jpost.

Фото: У наші дні прайд багато хто сприймає просто як свято, як подію, під час якого можна попити пива і повеселитися - житель Тель-Авіва (instagram.com/netbouenos)

"Ми створили орган, який допомагає і підтримує батьків дітей зі спільноти ЛГБТ, тому вони не самотні. Спочатку батьки відчувають дуже складну кризу, щоб змиритися з цим, але найголовніше для нас - те, що діти щасливі. Ми повинні захищати права спільноти ЛГБТ, тому що я також хочу бути бабусею", - розповіла жінка.

Фото: Прайд у Тель-Авіві проводиться вже вдвадцяте (instagram.com/vittoria.ritter)

Багато хто з учасників прайду зазначили, що з часом ставлення до представників ЛГБТ-спільноти в Ізраїлі покращилося. Хоча в останні роки в Ізраїлі і так спостерігається в основному лояльне ставлення до геїв і лесбіянок.

Зокрема, відкрито заявляти про свою орієнтацію і почали ті, хто служить в ізраїльській армії. Раніше навіть в демократичному Ізраїлі військові намагалися відкрито не говорити про це. Але з часом і цей бар'єр потроху долається.

Фото: Деякі приходять на прайд разом з дітьми (instagram.com/eilat1985)

На прайді 8 червня також був присутній активіст Мерец Тамар Зандберг, який виховує близнюків разом зі своїм партнером.

"Приємно бути тут. Ми пишаємося тим, що вже 20 років поспіль виходимо (на марш – ред.). З першого маршу ми пройшли довгий шлях і відзначили успіхи, але ми не можемо здатися. Ми не змиримося із ситуацією, коли на рівні закону не буде повної рівності. Дискримінація і ненависть все ще існують, і поки вони тут, ми також будемо тут, щоб боротися з цими темними явищами", - зазначає активіст.

Відео: Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи (video.rbc.ua)

Раніше стало відомо, як служать в одній з наймогутніших армій світу.