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Розбирають нову техніку на запчастини: в Росії сервісним центрам бракує деталей для ремонту

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Середа 29 червня 2022 13:40
Розбирають нову техніку на запчастини: в Росії сервісним центрам бракує деталей для ремонту Фото: в Росії сервісним центра бракує деталей для ремонту (appleinsider.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії сервісні центри зіткнулися з логістичними проблемами. Змушені розбирати нову техніку на деталі, аби відремонтувати стару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Коммерсант.

Сервісні центри в Росії зіткнулися з браком запасних деталей для ремонту смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки, у зв’язку з чим вони змушені використовувати компоненти нової техніки.

Відзначимо, що внаслідок розв’язаної Росією війни проти України, ринок країни-окупанта покинули багато великих постачальників електроніки, включаючи Apple, ASUS, Dell, Samsung та інші компанії.

Проблеми з логістикою, зі свого боку, призвели до збільшення витрат на ремонт та час ремонту загалом.

Річ у тім, що компанії, які були присутні раніше в Росії - поставляли не лише техніку, але й запчастини для ремонту їх продукції.

Водночас витрати на обслуговування та його організацію несли виробники, тепер усім цим займаються дистриб’юторі, які ввозять техніку контрабандою.

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