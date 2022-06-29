Розбирають нову техніку на запчастини: в Росії сервісним центрам бракує деталей для ремонту
В Росії сервісні центри зіткнулися з логістичними проблемами. Змушені розбирати нову техніку на деталі, аби відремонтувати стару.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Коммерсант.
Сервісні центри в Росії зіткнулися з браком запасних деталей для ремонту смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки, у зв’язку з чим вони змушені використовувати компоненти нової техніки.
Відзначимо, що внаслідок розв’язаної Росією війни проти України, ринок країни-окупанта покинули багато великих постачальників електроніки, включаючи Apple, ASUS, Dell, Samsung та інші компанії.
Проблеми з логістикою, зі свого боку, призвели до збільшення витрат на ремонт та час ремонту загалом.
Річ у тім, що компанії, які були присутні раніше в Росії - поставляли не лише техніку, але й запчастини для ремонту їх продукції.
Водночас витрати на обслуговування та його організацію несли виробники, тепер усім цим займаються дистриб’юторі, які ввозять техніку контрабандою.
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