ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У райраді Львова побилися депутати: один з них - олімпійський каратист

Новость на русском →
Львів, Четвер 23 грудня 2021 18:21
У райраді Львова побилися депутати: один з них - олімпійський каратист Фото: у райраді Львова побилися депутати (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львові на сесії районної ради 23 грудня два депутати влаштували бійку. Один з них - олімпійський призер з карате.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid Net.

За даними видання, конфлікт стався між депутатом від ВО "Свобода", головою комісії з культури та ветераном АТО Богданом Федуном та народним обранцем від партії "Самопоміч", олімпійським призером по караті Станіславом Горуною.

На кадрах видно, як конфлікт між депутатами переріс у бійку. Федун напав на Горуну і хотів завдати удару головою. Однак це йому не вдалося. Після кількох спроб представника "Свободи" нанести ще кілька ударів, олімпійський призер уклав його на підлогу.

Бійку намагалися зупинити знаходилися поруч депутати. У якийсь момент їм вдалося розняти учасників бійки.

У коментарі виданню Горуна пояснив, що Федун після засідання сесії почав його ображати, називаючи "ватою", і потім кинувся на нього. Конкретну причину конфлікту він не назвав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"