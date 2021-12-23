В райсовете Львова подрались депутаты: один из них - олимпийский каратист

Во Львове на сессии районного совета 23 декабря два депутата устроили драку. Один из них - олимпийский призер по карате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid Net .

По данным издания, конфликт произошел между депутатом от ВО "Свобода", главой комиссии по культуре и ветераном АТО Богданом Федуном и народным избранником от партии "Самопомич", олимпийским призером по карате Станиславом Горуной.

На кадрах видно, как конфликт между депутатами перерос в потасовку. Федун напал на Горуну и хотел нанести удар головой. Однако это ему не удалось. После нескольких попыток представителя "Свободы" нанести еще несколько ударов, олимпийский призер уложил его на пол.

Драку пытались остановить находившиеся рядом депутаты. В какой-то момент им удалось разнять участников потасовки.

В комментарии изданию Горуна пояснил, что Федун после заседания сессии начал его оскорблять, называя "ватой", и затем бросился на него. Конкретную причину конфликта он не назвал.