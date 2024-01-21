В районе Авдеевки относительное "затишье". В ВСУ указали на важный нюанс

Оккупанты уменьшили количество боестолкновений и перестали использовать авиацию на Авдеевском направлении. При этом в ВСУ не надятся на долгое "затишье" на этом участке и уже готовятся к новой волне активизации врага.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличивал активность артиллерии - зафиксировано 703 артиллерийских обстрелов. Также за прошедшие сутки было меньше боестолкновений - всего 30 и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - рассказал он.

Основные усилия, по его словам, оккупанты концентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. Всего на Авдеевском направлении отбиты 23 атаки противника.

"Попытка идти вперед была у врага западнее Вербового. В частности, там уничтожена еще одна российская современная БМД-4", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ситуация в районе Авдеевки остается сложной. Российские оккупанты сосредоточились на штурмах Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. Захватчики атакуют почти без использования техники. При этом по данным главы ГУР Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли в последнее время.

Как заявлял ранее начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, только за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиационных бомб на Авдеевку. Притом, что за весь 2023-й по городу нанесли 146 авиаударов. Как отметил в комментарии РБК-Украина эксперт Александр Мусиенко, противник просто использует свое преимущество в воздухе. Детальнее – в материале.