У районі операції Туреччини в Сирії перебувають 50 військових США, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи операцію Туреччини на північному сході Сирії, повідомив, що в цій зоні перебувають близько 50 американських солдатів. Про це він заявив під час виступу, відеотрансляцію якого вів Fox News.

Трамп підкреслив, що заявив турецькому президентові Реджепу Таїпу Ердогану, що якщо турецькі сили ранять хоч когось із американських солдатів, у нього будуть великі неприємності".

"У цьому районі перебуває лише 50 наших людей, це невелика зона, і я не хочу, щоб їх було поранено або вбито", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що в цьому районі перебвають до 70 тис. полонених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" і членів їхніх сімей.

Крім того, раніше Трамп пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо вона вччинить "заборонені" дії в Сирії після виведення американських військ.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 7 жовтня, турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії у сирійській провінції Хасеке.