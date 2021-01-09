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В районі авіакатастрофи в Індонезії розгорнуть рятувальну операцію

Джакарта, Субота 09 січня 2021 15:33
В районі авіакатастрофи в Індонезії розгорнуть рятувальну операцію
Фото: місцеві рибалки кажуть, що знайшли уламки (twitter.com/me2Ajas)
Автор: РБК-Україна

На місці авіакатастрофи в Індонезії Національне пошуково-рятувальне агентство (Basarnas) розгорне рятувальну операцію. На даний момент до акваторії Яванського моря направлені військові.

Про це повідомляє портал detik.

"Сьогодні ввечері ми хочемо знайти місце, де впав літак. В надії, що завтра вранці ми почнемо пошукові роботи", - заявив заступник голови Basarnas Бамбанг Сурехади.

За його словами, ймовірне місце катастрофи - район між остовами Мале і Лакі. Максимальна глибина тут сягає 20-23 метра. Також повідомляється, що були виявлені уламки, але поки не можна підтвердити, чи є вони частинами літака Sriwijaya Air.

Також повідомляється, що для пошукових робіт розгорнуть спеціальний корабель Baruna Jaya, оснащений засобами підводного пошуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів через чотири хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти. Пізніше підтвердилася інформація про катастрофу, на борту було 65 пасажирів і членів екіпажу.

Посольство України в Індонезії з'ясовує чи є серед них українці.

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