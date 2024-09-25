Райана Рута обвинили в покушении на убийство Трампа, - AP

Отмечается , что Райан Уэсли Рут был обвинен в двух федеральных преступлениях, связанных с огнестрельным оружием. Новые обвинения, которые содержатся в обвинительном заключении из пяти пунктов, отражают мнение Министерства юстиции.

По их мнению, Рут методично планировал убийство кандидата от республиканцев, целясь из винтовки в кустарник, окружающий поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, в тот день, когда бывший президент играл на нем. По словам обвинителей, Рут оставил после себя записку, в которой описал свои намерения.

Согласно судебным документам, дело было передано Эйлин Кэннон, назначенной Трампом федеральной судье, которая вызвала пристальное внимание в связи с тем, что вела уголовное дело по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В июле она прекратила это дело, и это решение сейчас обжалуется командой специального адвоката Джека Смита.

Обвинение в покушении на убийство было предрешено в ходе судебного заседания в понедельник, на котором прокуроры успешно отстаивали право 58-летнего Рута остаться за решеткой, поскольку он может скрыться от правосудия и представляет угрозу общественной безопасности.

Они утверждали, что за несколько месяцев до ареста 15 сентября он написал о своих планах убить Трампа в рукописной записке, в которой назвал свои действия неудавшимся «покушением на Дональда Трампа» и предложил 150 000 долларов тому, кто сможет "закончить работу". Эта записка находилась в коробке, которую Рут, по всей видимости, подбросил в дом неизвестного свидетеля за несколько месяцев до своего ареста.

Этот человек вскрыл письмо, сфотографировал первую страницу письма, адресованного "Дорогому миру", и связался с правоохранительными органами после покушения.

Прокуроры также заявили, что Рут хранил в своей машине написанный от руки список мест, где в августе, сентябре и октябре выступал или должен был выступать Трамп.

Associated Press отмечает, что обвинение в покушении на убийство одного из основных кандидатов в президенты влечет за собой потенциальное пожизненное заключение в случае признания виновным. Другие обвинения в обвинительном заключении включают нападение на федерального офицера, хранение огнестрельного оружия в целях содействия совершению насильственного преступления и два первоначальных обвинения в огнестрельном оружии, предъявленных ему на прошлой неделе.

Потенциальная стрельба была предотвращена, когда сотрудник Секретной службы охраны Трампа заметил частично скрытое лицо мужчины и ствол винтовки, торчащий из-под ограждения поля для гольфа, перед местом, где играл Трамп. Агент выстрелил в направлении Раута, который ускорился и был остановлен правоохранительными органами в соседнем округе.

По словам официальных лиц, Раут не производил никаких выстрелов и не держал Трампа в поле зрения, однако он оставил после себя цифровую камеру, рюкзак, заряженную винтовку типа СКС с прицелом и пластиковый пакет с едой.