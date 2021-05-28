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Розсилали по пошті: у Києві викрили групу на підробці посвідчень водія

Автор: РБК-Україна

У Києві правоохоронці виявили організовану групу, яка виготовляла та збувала підроблені посвідчення водія. Вартість одного посвідчення оцінили в 220 доларів.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Так, у злочинній групі були троє людей. Її очолив раніше неодноразово судимий житель Києва.

Зловмисники розміщували оголошення в соцмережах, де шукали майбутніх клієнтів. Посвідчення водія виготовляли та надсилали поштою.

Для надання підробленим посвідченням вигляду автентичності учасники групи придбали спеціальну плівку, яка містила відповідні голографічні захисні елементи, які наносились на документ.

У ході досудового розслідування встановили низку фактів продажу посвідчень та провели обшуки, в ході яких вилучили техніку для виготовлення підроблених документів та рулони захисної стрічки із захисними голографічними елементами.

Організатор втік. Його оголосили в розшук. Про підозру йому повідомили заочно.

Крім того, повідомлено про підозру 24-річній мешканці міста Києва, яка безпосередньо виготовляла підроблені офіційні документи за дорученням організатора.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України, санкція яких передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше СБУ виявила підробку тестів на коронавірус. Зловмисники "співпрацювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.

Нагадаємо, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейковий COVID-довідки.

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