Розсилали по пошті: у Києві викрили групу на підробці посвідчень водія

Так, у злочинній групі були троє людей. Її очолив раніше неодноразово судимий житель Києва.

Зловмисники розміщували оголошення в соцмережах, де шукали майбутніх клієнтів. Посвідчення водія виготовляли та надсилали поштою.

Для надання підробленим посвідченням вигляду автентичності учасники групи придбали спеціальну плівку, яка містила відповідні голографічні захисні елементи, які наносились на документ.

У ході досудового розслідування встановили низку фактів продажу посвідчень та провели обшуки, в ході яких вилучили техніку для виготовлення підроблених документів та рулони захисної стрічки із захисними голографічними елементами.

Організатор втік. Його оголосили в розшук. Про підозру йому повідомили заочно.

Крім того, повідомлено про підозру 24-річній мешканці міста Києва, яка безпосередньо виготовляла підроблені офіційні документи за дорученням організатора.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України, санкція яких передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.