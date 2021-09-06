Розстріли на майдані: перед судом постане кулеметник спецзагону "Омега"

У справі про розстріл на майдані перед судом постане колишній офіцер, кулеметник окремого загону спеціального призначення "Омега". Він підозрюється у стрільбі по учасниках протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"До Печерського районного суду Києва направлено обвинувальний висновок щодо колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега" однієї з бригад спеціального призначення Управління Північного територіального Київського командування внутрішніх військ МВС України за фактом вчинення вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній військовослужбовець спецзагону" Омега "діяв спільно і погоджено з бійцями так званої" чорної роти ""Беркута". Він безпосередньо взяв участь у груповому скоєнні теракту-стрільбі на ураження з вогнепальної зброї по беззбройних учасників акції протесту на вулиці Інститутській.

"Їх метою було вчинення вбивств мітингувальників способом, небезпечним для життя багатьох осіб, для припинення акцій протесту", - уточнили в офісі Генпрокуратури.