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Розстріли на майдані: перед судом постане кулеметник спецзагону "Омега"

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 16:32
Розстріли на майдані: перед судом постане кулеметник спецзагону "Омега" Фото: у справі про розстріл на Майдані до суду направлено звинувачення проти кулеметника спецзагону" Омега " (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У справі про розстріл на майдані перед судом постане колишній офіцер, кулеметник окремого загону спеціального призначення "Омега". Він підозрюється у стрільбі по учасниках протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"До Печерського районного суду Києва направлено обвинувальний висновок щодо колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега" однієї з бригад спеціального призначення Управління Північного територіального Київського командування внутрішніх військ МВС України за фактом вчинення вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній військовослужбовець спецзагону" Омега "діяв спільно і погоджено з бійцями так званої" чорної роти ""Беркута". Він безпосередньо взяв участь у груповому скоєнні теракту-стрільбі на ураження з вогнепальної зброї по беззбройних учасників акції протесту на вулиці Інститутській.

"Їх метою було вчинення вбивств мітингувальників способом, небезпечним для життя багатьох осіб, для припинення акцій протесту", - уточнили в офісі Генпрокуратури.

Нагадаємо, раніше Святошинський районний суд Києва дозволив заочно судити трьох беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану.

Більш детально про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

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