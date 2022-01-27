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ДБР відкрило справу проти керівництва Нацгвардії після розстрілу в Дніпрі

Автор: Анастасія Рокитна

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі. Правоохооронці встановлюють обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим.

"Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - заявив він.

За його словами, службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади.

"Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)", - повідомив він.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років, уточнили в ДБР.

Нагадаємо, глава МВС України Монастирський заявив, що буде створено спеціальну комісію для вивчення обставин.

Усі подробиці розстрілу військовослужбовців у Дніпрі у матеріалі РБК-Україна.

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