На розгляд ВР затвердили неіснуючий "альтернативний" проект про азартні ігри, - експерт

На розгляд парламенту, окрім урядового законопроекту про регулювання азартних ігор, вже затверджено альтернативний законопроект, текст якого ще навіть не існує. Про це повідомив експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"6 листопада закінчився останній день подання альтернативних законопроектів щодо легалізації азартних ігор. Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики не став чекати останнього дня подання, і вирішив рекомендувати включення до порядку денного два проекти закону. Проте в останній день з'явилося ще кілька. Причому ні по одному з альтернативних законопроектів немає висновків Головного науково-експертного управління, а також самих текстів законопроектів на сайті парламенту немає. Тобто, на розгляд узгоджені неіснуючий документ. І це наштовхує на думку, що в питанні регулювання азартних ігор зараз проводяться якісь махінації", - заявив він.

5 і 6 листопада на сайті парламенту з'явився ряд альтернативних законопроектів про регулювання азартних ігор, ініціаторами яких стали депутати від фракції "Слуга народу": №2285-1 (Олег Марусяк), №2285-2, (Роман Мулик та Вадим Струневич) , №2285-3 (Олександр Дубинський) і №2285-4 (Тарас Тарасенко).

"Всі альтернативні законопроекти представлені виключно депутатами фракції "Слуга народу". Це свідчить про те, що депутати інших фракцій не підтримують ідею легалізації азартних ігор, а всередині фракції "Слуга народу" немає згоди щодо того, як вона повинна проходити", - зазначив Кушнірук.

Законопроект №2285-1 Олега Марусяка, як випливає з інформації на сайті парламенту, вже рекомендований до розгляду Верховною радою профільним комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, хоча жодного висновку Головного науково-експертного управління, ні тексту законопроекту ще немає. Так само немає текстів та висновків щодо інших альтернативних законопроектів.

Експерт також нагадав, що після затвердження законопроекту Кабміном, він ще 2 тижні був недоступний для публічного ознайомлення, а зареєстрований у Верховній раді проект закону тиждень не був доступний для скачування, що також свідчить про спроби максимально уникати публічності його розробниками та ініціаторами.

Головне науково-експертне управління Верховної ради розкритикувало проект закону №2285 про регулювання азартних ігор, розроблений Кабміном, і рекомендувало направити його на доопрацювання. Про це йдеться у висновку, опублікованому на офіційному сайті ВР 29 жовтня 2019 року. В документі зазначалося, що викладені в законі положення суперечать низці чинних законодавчих актів.

Однак 6 листопада на сайті парламенту з'явився висновок профільного комітету з цього проекту закону:

"Рекомендувати Верховній раді України включити проект закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" до порядку денного другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання". З повним текстом висновку також ознайомитися не можна, оскільки він відсутній на сайті Верховної ради.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня 2019 року законопроект про легалізацію азартних ігор з фінансового комітету Верховної ради передали в комітет з питань економічного розвитку. Потім законопроект повернули назад в комітет з питань фінансів.

Раніше журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що законопроект Кабінету міністрів справляє враження, ніби його писали кілька бізнес-угруповань. Зокрема, в ньому дуже відчутно вплив букмекерів.